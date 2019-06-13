Кубок Америки—2019: эксперты назвали шансы Месси стать лучшим бомбардиром

15 июня в Бразилии стартует Кубок Америки по футболу. Букмекеры принимают ставки на лучшего бомбардира турнира. Согласно коэффициентам, прогноз букмекерских контор таков — самые высокие шансы на Кубке Америки—2019 у Лионеля Месси.



Поставить на форварда сборной Аргентины можно с коэффициентом 5.00. Это соответствует вероятности 23%. Месси вернулся в сборную и полон решимости выиграть Кубок Америки. Трижды он останавливался в финале турнира, причём в последних двух розыгрышах Аргентина проиграла в решающем матче Чили в серии пенальти.



Среди главных претендентов на лучшего бомбардира также бразилец Габриэл Жезус, на которого принимают ставки за 6.00 (14%), и пара форвардов сборной Уругвая — Эдинсон Кавани и Луис Суарес. На любого из них можно поставить с коэффициентом 8.00 (11%).



На аргентинца Серхио Агуэро букмекеры предложили коэффициент 9.00 (10%). Шансы целой группы игроков эксперты оценили коэффициентом 15.00 (6%): это Хосе Паоло Герреро из команды Перу, колумбийцы Радамель Фалькао и Хамес Родригес, бразилец Фелипе Коутиньо.



Вероятность того, что лучшим снайпером Кубка Америки станет чилиец Алексис Санчес, аналитики оценили коэффициентом 20.00 (4%). За 25.00 (3%) можно сделать ставку на венесуэльца Соломона Рондона.



Финал турнира пройдёт в Рио-де-Жанейро 7 июля на стадионе «Маракана».