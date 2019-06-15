Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Скалони: Месси полон энтузиазма, он рождён, чтобы побеждать

Скалони: Месси полон энтузиазма, он рождён, чтобы побеждать
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси стремится победить вместе с аргентинской национальной командой.

«Хотел бы подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол. Месси рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его рвением и энтузиазмом. Тот факт, что Месси разделяет наше общее желание победить, делает нас чрезвычайно счастливыми», — приводит слова Скалони Reuters.

В пятницу, 14 июня, в Бразилии стартовал Кубок Америки. Турнир продлится до 7 июля. Сборная Аргентины попала в группу В и сыграет с национальными командами Колумбии, Парагвая и Катара. В первом туре группового этапа аргентинская сборная встретится с Колумбией.

Суарес: Аргентина — претендент на победу в Кубке Америки из-за Месси
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент