Скалони: Месси полон энтузиазма, он рождён, чтобы побеждать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси стремится победить вместе с аргентинской национальной командой.



«Хотел бы подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол. Месси рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его рвением и энтузиазмом. Тот факт, что Месси разделяет наше общее желание победить, делает нас чрезвычайно счастливыми», — приводит слова Скалони Reuters.



В пятницу, 14 июня, в Бразилии стартовал Кубок Америки. Турнир продлится до 7 июля. Сборная Аргентины попала в группу В и сыграет с национальными командами Колумбии, Парагвая и Катара. В первом туре группового этапа аргентинская сборная встретится с Колумбией.

Суарес: Аргентина — претендент на победу в Кубке Америки из-за Месси