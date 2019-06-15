Скалони: Месси полон энтузиазма, он рождён, чтобы побеждать
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони отметил, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси стремится победить вместе с аргентинской национальной командой.
«Хотел бы подчеркнуть энтузиазм Лионеля. Он рождён, чтобы играть в футбол. Месси рождён, чтобы побеждать. Мы впечатлены его рвением и энтузиазмом. Тот факт, что Месси разделяет наше общее желание победить, делает нас чрезвычайно счастливыми», — приводит слова Скалони Reuters.
В пятницу, 14 июня, в Бразилии стартовал Кубок Америки. Турнир продлится до 7 июля. Сборная Аргентины попала в группу В и сыграет с национальными командами Колумбии, Парагвая и Катара. В первом туре группового этапа аргентинская сборная встретится с Колумбией.
Суарес: Аргентина — претендент на победу в Кубке Америки из-за Месси
- 15 июня 2019
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