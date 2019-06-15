Коутиньо — болельщикам «Барселоны»: упорно работаю, чтобы стать лучше

Полузащитник каталонской «Барселоны» и национальной команды Бразилии Филиппе Коутиньо после победы со счётом 3:0 в матче Кубка Америки со сборной Боливии поблагодарил фанатов сине-гранатовых за поддержку.

«Мне нечего сказать болельщикам «Барселоны». Я благодарен им за всю поддержку, которую они мне всегда оказывали. У меня были трудные моменты, поскольку я играл не так, как они ожидали. Но это футбол, и я упорно работаю, чтобы стать лучше», — приводит слова Коутиньо Marca.

В игре с Боливией Филиппе записал в актив два гола. В завершившемся сезоне 27-летний бразилец забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи в 34 матчах испанской Примеры.

Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года.