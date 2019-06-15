Сборная группы «Запад» — победитель Кубка ПФЛ «Переправа» 2019 года

В решающем матче Кубка Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Переправа» сборная группы «Запад» обыграла команду России U20 со счётом 2:1.

Выдержав натиск национальной команды, представители ПФЛ воспользовались своими шансами и забили два гола на 49-й и 73-й минутах. Авторами забитых мячей стали защитник Кирилл Меркотан и форвард Никита Киреев. В концовке второго тайма встречи молодёжная сборная России сумела отыграть один мяч. В этом моменте отличился лучший игрок группы «Запад» первенства ПФЛ сезона-2018/19 Александр Долгов, однако большего добиться команде не удалось.

Таким образом, первый трофей возрождённого турнира «Переправа» достался сборной группы «Запад», а сборная России U20 остановилась в шаге от победы.