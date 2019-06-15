Хоуп Соло: уменьшить ворота женщинам? А дальше нас заставят играть в футзал!

Экс-вратарь женской сборной США Хоуп Соло высказалась против уменьшения размера ворот в женском футболе.



«У меня не было проблем с тем, чтобы перекрывать площадь ворот. Как и у большинства вратарей, играющих сейчас на чемпионате мира. Если бы у женщин действительно была подобная проблема, тогда можно было бы поговорить об этом. Сексизм — это предполагать, что женщинам нужны уступки. Если вы верите в способность человека адаптироваться, то мы должны стремиться растить великих вратарей путём предоставления женщинам более качественных тренеров и тренировочных занятий.



Меня не волнует средний рост женщин. Не следует искать среднестатистических игроков, лучше вести поиски выдающихся спортсменов. До топ-уровня должны добираться единицы, а не все подряд. Исторически сложилось так, что уровень вратарей в женском футболе не был высоким. Если взглянуть на картину в целом, то дело не только в росте, но и в недостатке мощи, техники, непостоянстве тренировочного процесса, а также в том, что в ворота ставят не лучших спортсменок.

Проблему с голкиперами и размером ворот создают тренеры, которые не стремятся выжать максимум и не работают со спортсменами круглый год, развивая навыки. Дело в тренерах, которые выбирают не самых достойных из списка тех, кто мог бы представлять их команду. Мои бывшие партнёрши сражаются за право выступать на больших полях, и я считаю, что они доказали право выбирать желаемый размер поля. Если вы считаете, что поле слишком большое и не хотите слушать игроков, то дальше можете заставить нас играть в футзал!



Извиняться за эмоциональность не буду. На протяжении всей карьеры я проливала кровь, пот и слёзы, совершенствуя своё мастерство. Подобные реформы в женском футболе удешевят достижения всех тех, кто столько лет работал на пределе», — написала Соло в «Твиттере».