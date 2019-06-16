Джанаев взял в жёны девушку с фамилией Черчесова
Голкипер польской «Медзи» и сборной России Сослан Джанаев женился. Избранницей 32-летнего вратаря стала Кристина Черчесова.
Церемония бракосочетания Джанаева и Черчесовой состоялась в субботу, 15 июня, во Владикавказе, родном городе футболиста. К жениху девушку под руку вёл бывший голкипер сборной России, а ныне министр физической культуры и спорта Северной Осетии Владимир Габулов.
Джанаев перешёл из казанского «Рубина» в польский клуб «Медзь» в феврале 2019 года. В чемпионате Польши Джанаев в 7 матчах пропустил 13 голов. В Российской Премьер-Лиге в минувшем сезоне вратарь в 4 матчах пропустил 4 мяча. 30 июня истекает срок действия контракта Джанаева с клубом, после чего он станет свободным агентом.
Фото: «Инстаграм» One Light Studio
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