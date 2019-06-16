«Манчестер Сити» претендует на Коутиньо

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку, сообщает Marca.
По информации издания, в приобретении игрока заинтересован «Манчестер Сити». Главным сомнением в целесообразности покупки Коутиньо является большое количество игроков в клубе на его смену.
Ранее сообщалось, что 26-летний футболист разочарован неудачной попыткой адаптироваться в «Барселоне» и хочет сменить обстановку в ближайшее время. Об этом он уже уведомил своих агентов и руководство сине-гранатовых.
В завершившемся сезоне Коутиньо сыграл 54 матча на клубном уровне. На счету футболиста 11 забитых мячей и 5 результативных передач. Контракт полузащитника с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 100 млн.
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