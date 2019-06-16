Сорокин: надеемся на облегчение процедуры выдачи виз для болельщиков

Член совета ФИФА, бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке чемпионата мира — 2018 Алексей Сорокин рассказал о визах для российских болельщиков на Евро-2020.

«Надеемся на послабления и облегчение процедуры выдачи виз. Может быть, не на законодательном уровне, а на организационном. Надеемся, что у наших болельщиков будет упрощённый въезд в страны Европы. Тем более уже сейчас понятно, что если Россия попадёт в финальную часть турнира и пройдёт групповой этап, то точно проведёт матч плей-офф не в Санкт-Петербурге, а в одной из европейских стран. Поэтому ведём диалог с коллегами и надеемся на положительный исход», — приводят слова Сорокина «Известия».

Евро-2020 впервые в истории пройдёт в 12 различных городах: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.