Мексика разгромила Кубу на Кубке КОНКАКАФ

Сборная Мексики крупно выиграла у национальной команды Кубы со счётом 7:0 в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

Игра проходила на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене (США). Первый мяч был забит уже на 2-й минуте. Отличился нападающий Уриэль Антуна. Через полчаса форвард португальской «Бенфики» Рауль Хименес упрочил преимущество номинальных хозяев встречи. На 38-й минуте защитник мексиканцев Диего Рейес сделал счёт 3:0, а в конце первой половины матча Антуна сделал дубль. Во втором тайме на 64- минуте вновь забил Хименес, а десять минут спустя отличился вышедший ему на замену нападающий Эрнесто Вега с передачи Антуны. На 80-й минуте 21-летний форвард «Манчестер Сити», выступающий на правах аренды за «Лос-Анджелес Гэлакси», довёл счёт до неприличного, оформив первый хет-трик в составе национальной сборной.