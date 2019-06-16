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Мексика разгромила Кубу на Кубке КОНКАКАФ

Мексика разгромила Кубу на Кубке КОНКАКАФ
Футбол / Прочие турниры 0

Сборная Мексики крупно выиграла у национальной команды Кубы со счётом 7:0 в матче группового турнира Золотого кубка КОНКАКАФ.

Игра проходила на стадионе «Роуз Боул» в Пасадене (США). Первый мяч был забит уже на 2-й минуте. Отличился нападающий Уриэль Антуна. Через полчаса форвард португальской «Бенфики» Рауль Хименес упрочил преимущество номинальных хозяев встречи. На 38-й минуте защитник мексиканцев Диего Рейес сделал счёт 3:0, а в конце первой половины матча Антуна сделал дубль. Во втором тайме на 64- минуте вновь забил Хименес, а десять минут спустя отличился вышедший ему на замену нападающий Эрнесто Вега с передачи Антуны. На 80-й минуте 21-летний форвард «Манчестер Сити», выступающий на правах аренды за «Лос-Анджелес Гэлакси», довёл счёт до неприличного, оформив первый хет-трик в составе национальной сборной.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа A. 1-й тур
16 июня 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Мексика
7 : 0
Куба
1:0 – Антуна – 2, 2:0 – Хименес – 31, 3:0 – Рейес – 38, 4:0 – Антуна – 44, 5:0 – Хименес – 64, 6:0 – Вега – 74, 7:0 – Антуна – 80
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