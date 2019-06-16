Точилин подтвердил факт нахождения Билялетдинова на просмотре в «Сочи»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подтвердил факт нахождения бывшего полузащитника московского «Спартака» Динияра Билялетдинова на просмотре в клубе.
«Динияр ещё пока находится на просмотре, какие-то выводы делать рано. У нас впереди будут две контрольные игры, после них будем что-то решать», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Билялетдинов выступал в составе таких команд, как «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин». Последним клубом 34-летнего российского полузащитника на данный момент является литовский «Тракай», который он покинул в феврале 2019 года.
«Сочи» по итогам сезона-2018/19 вышел из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу.
- 16 июня 2019
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