«Спартак» начал подготовку к сезону-2019/20

Сегодня, 16 июня, основная команда «Спартака» собралась на базе в Тарасовке и начала подготовку сезону-2019/20, сообщается на официальном сайте московского клуба.



Перед началом утренней тренировки главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал команде о планах работы на первом сборе, который пройдёт на подмосковной базе. После в командном занятии приняли участие голкипер Александр Максименко, полузащитники Максим Глушенков, Александр Ломовицкий и Наиль Умяров, которые ранее были вызваны в расположение молодёжной сборной России. Остальные футболисты, игравшие за сборную, присоединятся к красно-белым позже. Вечером команда проведёт ещё одну тренировку.



«Спартак» продолжит работу в двухразовом режиме до 21 июня, а 22-го проведёт товарищеский матч с «Сочи».