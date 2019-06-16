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«Спартак» начал подготовку к сезону-2019/20

«Спартак» начал подготовку к сезону-2019/20
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 16 июня, основная команда «Спартака» собралась на базе в Тарасовке и начала подготовку сезону-2019/20, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Перед началом утренней тренировки главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал команде о планах работы на первом сборе, который пройдёт на подмосковной базе. После в командном занятии приняли участие голкипер Александр Максименко, полузащитники Максим Глушенков, Александр Ломовицкий и Наиль Умяров, которые ранее были вызваны в расположение молодёжной сборной России. Остальные футболисты, игравшие за сборную, присоединятся к красно-белым позже. Вечером команда проведёт ещё одну тренировку.

«Спартак» продолжит работу в двухразовом режиме до 21 июня, а 22-го проведёт товарищеский матч с «Сочи».

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