Дзола покинет «Челси» этим летом

Джанфранко Дзола уйдёт из тренерского штаба «Челси» этим летом. Лондонский клуб не намерен продлевать соглашение с 52-летним итальянским специалистом, рассчитанное до 30 июня, сообщает Sky Sports.

Дзоле предложили роль посла «Челси», но он предпочитает продолжить тренерскую деятельность, поэтому, скорее всего, откажется от подобного предложения.

Пока неизвестно, связан ли предстоящий уход Джанфранко из стана лондонцев с ситуацией вокруг наставника команды Маурицио Сарри, который в ближайшее время должен возглавить туринский «Ювентус».

Дзола выступал за «Челси» с 1996 по 2003 год. После завершения карьеры футболиста итальянец работал главным тренером в «Вест Хэм Юнайтед», сборной Италии U16, «Уотфорде», «Кальяри», «Аль-Араби» и «Бирмингем Сити». Летом 2018 года специалист вернулся в лондонский клуб в качестве ассистента.