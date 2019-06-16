37-летний Срна может перейти в «Рому»
«Рома» проявляет интерес к хорватскому защитнику «Кальяри» Дарио Срне, утверждает Calcio Casteddu со ссылкой на L'Unione Sarda.
По данным источника, видеть футболиста в римском клубе хочет новый главный тренер «волков» Паулу Фонсека, который ранее работал со Срной в «Шахтёре». Срна отказался продлевать контракт с «Кальяри», поэтому может достаться римскому клубу бесплатно.
37-летний Срна в минувшем сезоне принял участие в 26 матчах итальянского национального чемпионата (24 — в основном составе), в которых стал автором четырёх результативных передач, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточку.
«Рома» в минувшем сезоне финишировала на шестом месте в турнирной таблице Серии А и завоевала путёвку в Лигу Европы.
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