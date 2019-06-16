Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем

В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена». Из-за сильнейшего ливня поплыл склон, прилегающий к стадиону. Об этом сообщает «Блокнот Волгограда».

По данным источника, из-за дождя на расположенную рядом дорогу стекают грязевые потоки. Подобное уже происходило сразу после окончания чемпионата мира — 2018, а также в апреле этого года. Проблема состоит в том, что конструкция стадиона не рассчитана на ливни – архитекторы и строители не учли возможность непогоды. Желоба на вантовой крыше слишком узкие, а также есть проблемы с системой водоотведения.

Стадион «Волгоград Арена» был построен специально к ЧМ-2018 и принял четыре матча группового этапа. Стоимость строительства стадиона составила 19,456 млрд рублей. Стадион вмещает 45 568 зрителей.