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Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена». Из-за сильнейшего ливня поплыл склон, прилегающий к стадиону. Об этом сообщает «Блокнот Волгограда».

По данным источника, из-за дождя на расположенную рядом дорогу стекают грязевые потоки. Подобное уже происходило сразу после окончания чемпионата мира — 2018, а также в апреле этого года. Проблема состоит в том, что конструкция стадиона не рассчитана на ливни – архитекторы и строители не учли возможность непогоды. Желоба на вантовой крыше слишком узкие, а также есть проблемы с системой водоотведения.

Стадион «Волгоград Арена» был построен специально к ЧМ-2018 и принял четыре матча группового этапа. Стоимость строительства стадиона составила 19,456 млрд рублей. Стадион вмещает 45 568 зрителей.

«Волгоград Арена» — лучший стадион 2018 года по версии болельщиков
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