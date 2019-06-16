Рюдигер поблагодарил Сарри за совместную работу в «Челси»

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер выразил благодарность Маурицио Сарри, который покинул пост главного тренера лондонского клуба.

«Спасибо, мистер Сарри. Вы многому меня научили. Вы сделали меня лучше. Спасибо за это! Желаю вам всего наилучшего и успехов в будущем», — написал Рюдигер в своём «твиттере», опубликовав совместное фото с Сарри.

Напомним, что 60-летний Сарри возглавил «Ювентус», подписав с туринским клубом трёхлетний контракт. Зарплата тренера в итальянском клубе составит € 6 млн в год.

Сарри тренировал «Челси» в сезоне-2018/19. Под его руководством лондонский клуб финишировал на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также «аристократы» стали победителями Лиги Европы.