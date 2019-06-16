Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Атлетико» готов заплатить € 50 млн за хавбека «Спортинга» Б. Фернандеша

«Атлетико» готов заплатить € 50 млн за хавбека «Спортинга» Б. Фернандеша
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандешу, утверждает A Bola.

По данным источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 50 млн. Эта сумма может увеличиться ещё на € 10 млн за счёт бонусов.

Ранее сообщалось, что Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити», но затем представители английского клуба опровергли эту информацию.

Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти). Контракт игрока со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.

«Атлетико» близок к покупке М. Льоренте у «Реала» за € 40 млн
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент