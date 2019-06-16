«Атлетико» готов заплатить € 50 млн за хавбека «Спортинга» Б. Фернандеша

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандешу, утверждает A Bola.

По данным источника, испанский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него € 50 млн. Эта сумма может увеличиться ещё на € 10 млн за счёт бонусов.

Ранее сообщалось, что Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Сити», но затем представители английского клуба опровергли эту информацию.

Фернандеш является воспитанником «Боавишты». В минувшем сезоне 24-летний хавбек принял участие в 33 матчах португальского национального чемпионата, в которых стал автором 20 забитых мячей (6 — с пенальти). Контракт игрока со «Спортингом» действителен до лета 2023 года.