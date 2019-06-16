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Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро-2019 U21

Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро-2019 U21
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2019 U21 сборная Италии обыграла команду Испании со счётом 3:1. Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч нидерландский судья Сердар Гёзюбююк.

Счёт в матче был открыт на 9-й минуте. Испанцев вперёд вывел Даниель Себальос, поразивший ворота Алекса Мерета ударом из-за штрафной площади. На 36-й минуте Федерико Кьеза с передачи Николо Бареллы счёт сравнял. На 64-й минуте эта же пара организовала второй гол своей команды — Кьеза забил, а Барелла снова ассистировал. На 83-й минуте точку в матче ударом с 11-метровой отметки поставил Лоренцо Пеллегрино.

Италия возглавила турнирную таблицу своей группы. Также три очка в активе имеют поляки, обыгравшие ранее бельгийцев.

U21 ЧЕ-2019
16 июня 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Италия U21
3 : 1
Испания U21
0:1 – Себальос – 9, 1:1 – Кьеза – 36, 2:1 – Кьеза – 64, 3:1 – Пеллегрини – 82 (пен)
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