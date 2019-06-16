Дубль Кьезы помог Италии выиграть у Испании в матче Евро-2019 U21

В матче 1-го тура группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2019 U21 сборная Италии обыграла команду Испании со счётом 3:1. Встреча проходила в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Обслуживал матч нидерландский судья Сердар Гёзюбююк.
Счёт в матче был открыт на 9-й минуте. Испанцев вперёд вывел Даниель Себальос, поразивший ворота Алекса Мерета ударом из-за штрафной площади. На 36-й минуте Федерико Кьеза с передачи Николо Бареллы счёт сравнял. На 64-й минуте эта же пара организовала второй гол своей команды — Кьеза забил, а Барелла снова ассистировал. На 83-й минуте точку в матче ударом с 11-метровой отметки поставил Лоренцо Пеллегрино.
Италия возглавила турнирную таблицу своей группы. Также три очка в активе имеют поляки, обыгравшие ранее бельгийцев.
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