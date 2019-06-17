Плетикоса: не считаю, что «Спартаку» нужно покупать новых голкиперов

Бывший вратарь сборной Хорватии по футболу и московского «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал ситуацию с голкиперами в столичном клубе.

«В прошлом сезоне у вратарей красно-белых были травмы. Надеюсь, что летом команда плодотворно проведёт сборы и голкиперам станет легче показывать свой уровень. Хочется верить, что в команде всё наладится и вратарская позиция тоже будет надежной. Не считаю, что «Спартаку» нужно покупать новых голкиперов. У тех вратарей, которые сейчас выступают за клуб, есть все необходимые качества», — приводят слова Плетикосы «Известия».

В минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в Российской Премьер-Лиге и завоевал путёвку в Лигу Европы.

В следующем сезоне московский клуб стартует матчем с дебютантом РПЛ — клубом «Сочи». Встреча состоится 14 июля в Москве на стадионе «Открытие Арена». Время начала матча станет известно позднее.