Президент «ПСЖ»: я полностью уверен в Леонардо

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возвращение в клуб Леонардо, который вновь будет работать на посту спортивного директора. Ранее 49-летний специалист занимал эту должность с 2011 по 2013 год.
«Леонардо будет обладать всеми спортивными полномочиями. Лео – это мой парень. Он невероятный. Я полностью уверен в нём. Его авторитет пойдёт на пользу всем, особенно игрокам», — приводит слова президента клуба France Football.
В сезоне-2018/19 Леонардо работал спортивным директором в «Милане». В конце мая стало известно, что бразилец ушёл в отставку по собственному желанию.
В «ПСЖ» Леонардо сменил Антеро Энрике.
Парижане являются действующими чемпионами французской Лиги 1. В завершившейся кампании команда Томаса Тухеля финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 91 очко в 38 матчах. Для «ПСЖ» этот титул стал вторым кряду и восьмым в истории.
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