Источник: «ПСЖ» готов продать Неймара
Парижский «ПСЖ» может расстаться с бразильским нападающим Неймаром, утверждает L'Equipe.
По данным источника, французский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно, если получит хорошее предложение. При этом «ПСЖ» не продаст форварда меньше чем за € 222 млн, за которые он был куплен у «Барселоны».
Неймар в свою очередь также хочет покинуть «ПСЖ». Агент Пини Захави уже начал работу по трансферу игрока в испанский клуб.
27-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.
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