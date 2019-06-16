Источник: «ПСЖ» готов продать Неймара

Парижский «ПСЖ» может расстаться с бразильским нападающим Неймаром, утверждает L'Equipe.

По данным источника, французский клуб готов продать футболиста в летнее трансферное окно, если получит хорошее предложение. При этом «ПСЖ» не продаст форварда меньше чем за € 222 млн, за которые он был куплен у «Барселоны».

Неймар в свою очередь также хочет покинуть «ПСЖ». Агент Пини Захави уже начал работу по трансферу игрока в испанский клуб.

27-летний Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором 15 голов (5 — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2022 года.