Гапонов: больше всех в «Спартаке» впечатлил Зобнин, ещё, конечно, Адриано

21-летний защитник «Спартака» Илья Гапонов рассказал, кто из партнёров по команде его больше всего впечатлил, когда его перевели в основу красно-белых.
«Впервые в заявке „Спартака“ я оказался при Каррере. Тогда сломались Жиго с Боккетти и хотели подписать Терри. В итоге не подписали, а меня подключили к тренировкам с основой. Больше всех впечатлил Зобнин – у него запредельная работоспособность. Ещё, конечно, Адриано – один из лучших нападающих, с кем вообще играл.
Каррера больше наблюдал, а проводил тренировки Рианчо – эмоционально, с криками. Каррера мог что-то сказать, но редко. Запомнилось, как Рианчо объяснял теорию: бил по макету, фишки падали, всё разлеталось. Мы с улыбкой смотрели.
Каррера иногда включался, но в основном был Рианчо. Он всё хотел доказать, что вполне может быть первым тренером. Если Каррере что-то не нравилось, он останавливал тренировку, выходил на поле и сам объяснял", — цитирует Гапонова Sports.ru.
- 17 июня 2019
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