Гендиректор «Сибири»: история клуба закончена, о долгах говорить не хотели бы

Генеральный директор «Сибири» Константин Кричевский рассказал, что история новосибирской команды завершена, а новый клуб, который создаётся в городе, не имеет ничего общего с «Сибирью».

Ранее стало известно, что на заседании правительства Новосибирской области было принято решение о создании нового футбольного клуба на базе «Сибири», который получил название ФК «Новосибирск».

«В Новосибирске создан новый футбольный клуб, история „Сибири“ закончена. Клуб больше не будет существовать. Руководство у команды будет новое, и наш клуб не будет иметь к нему никакого отношения. Что касается долгов перед футболистами, персоналом и стадионом, то на данный момент мы не хотели бы говорить об этом», — сказал Кричевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.