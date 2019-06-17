Шунин — лучший игрок «Динамо» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков

Лучшим игроком «Динамо» по итогам завершившегося сезона по версии болельщиков стал голкипер и капитан команды Антон Шунин, сообщается на сайте болельщиков московского клуба.



В сезоне-2018/19 Шунин принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в 10 из которых оставил ворота московского «Динамо» в неприкосновенности. Второе место в голосовании болельщиков занял полузащитник Жоаозиньо, а на третий позиции расположился защитник Роман Евгеньев.



Топ-5 игроков в сезоне-2018/19 по версии болельщиков выглядит так:



1. Антон Шунин – 41%

2. Жоаозиньо – 26%

3. Роман Евгеньев – 9%

4. Мигел Кардозу – 8%

5. Евгений Луценко – 8%.

«Динамо» финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19.