Шунин — лучший игрок «Динамо» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков
Лучшим игроком «Динамо» по итогам завершившегося сезона по версии болельщиков стал голкипер и капитан команды Антон Шунин, сообщается на сайте болельщиков московского клуба.
В сезоне-2018/19 Шунин принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, в 10 из которых оставил ворота московского «Динамо» в неприкосновенности. Второе место в голосовании болельщиков занял полузащитник Жоаозиньо, а на третий позиции расположился защитник Роман Евгеньев.
Топ-5 игроков в сезоне-2018/19 по версии болельщиков выглядит так:
1. Антон Шунин – 41%
2. Жоаозиньо – 26%
3. Роман Евгеньев – 9%
4. Мигел Кардозу – 8%
5. Евгений Луценко – 8%.
«Динамо» финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2018/19.
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