«Байер» объявил о переходе защитника «Аякса» Синкгравена

Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен перешёл в «Байер», сообщает «твиттер» немецкого клуба.

Сумма трансфера составила € 5 млн. Футболист подписал с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года.

23-летний Синкгравен является воспитанником «Херенвена». В «Аякс» он перешёл в январе 2015 года за € 7 млн. Всего за амстердамский клуб он провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал 11 результативных передач. В составе «Аякса» Синкгравен становился чемпионом Нидерландов, а также обладателем национального кубка.

«Байер» в минувшем сезоне финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице немецкого национального чемпионата и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.