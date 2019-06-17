«Байер» объявил о переходе защитника «Аякса» Синкгравена
Защитник «Аякса» Дэйли Синкгравен перешёл в «Байер», сообщает «твиттер» немецкого клуба.
Сумма трансфера составила € 5 млн. Футболист подписал с леверкузенским клубом контракт до лета 2023 года.
23-летний Синкгравен является воспитанником «Херенвена». В «Аякс» он перешёл в январе 2015 года за € 7 млн. Всего за амстердамский клуб он провёл 86 матчей во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал 11 результативных передач. В составе «Аякса» Синкгравен становился чемпионом Нидерландов, а также обладателем национального кубка.
«Байер» в минувшем сезоне финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице немецкого национального чемпионата и завоевал путёвку в Лигу чемпионов.
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