Нойштедтер может стать игроком «Бешикташа»

Защитник «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер сообщил, что в скором времени может стать игроком «Бешикташа». В услугах российского футболиста заинтересован новый главный тренер клуба Абдулла Авчи.



«Абдулла Авчи хотел, чтобы я стал игроком „Истанбул Башакшекир“, у нас была договорённость. Сейчас он возглавил „Бешикташ“, и я, вероятно, перейду именно в „Бешикташ“. Мой агент проведёт встречу с руководством клуба в ближайшие дни, и тогда будет решено, перейду я в новую команду или нет. Поэтому я пока не опустошил свой дом в Стамбуле. На самом деле я горжусь, что Абдулла Авчи хочет работать со мной. Сейчас я отложил все предложения из России и Германии. Через несколько дней ситуация будет определена», — приводит слова Нойштедтера Fanatik.

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