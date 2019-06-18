Семак: я не идеальный семьянин, отец и тем более тренер

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не считает себя идеальным семьянином, отцом и тренером. Об этом специалист заявил в развлекательном шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
«Сказать что-нибудь плохое про себя? Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер», — сказал Семак в эфире «Вечернего Урганта»
Ранее сообщалось, что Семак предложил своей жене Анне повторно выйти за него замуж. Специалист сделал предложение супруге на борту самолёта, который летел из Санкт-Петербурга в Милан. В семье Семака и Анны восемь детей: Илья, Майя, Семён, Иван, Варвара, Савва, Илария и Таня.
43-летний Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под руководством специалиста петербургский клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19. Кроме того, Семак стал первым в истории российских чемпионатов, кто завоевал золотые медали как в качестве футболиста, так и тренера.
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