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«ПСВ Эйндховен» объявил о трансфере Афеллая

«ПСВ Эйндховен» объявил о трансфере Афеллая
Футбол / Прочие турниры 0

Нидерландский полузащитник Ибрахим Афеллай стал футболистом «ПСВ Эйндховен», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с футболистом подписан на один сезон.

«Очень здорово, что я получил такую возможность после нескольких неудачных лет», — заявил Афеллай.

Напомним, 33-летний вингер является воспитанником «ПСВ». В основной команде он провёл семь лет (2003-2010), после чего перешёл в «Барселону». С 2015 по 2019 год Ибрагим выступал за «Сток Сити». Кроме того, Ибрахим защищал цвета «Шальке» и «Олимпиакоса».

В активе Афеллая 53 матча и семь забитых мячей за сборную Нидерландов, с которой он стал серебряным призёром чемпионата мира — 2010. Последний раз в составе национальной команды он появлялся в 2016 году.

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