«ПСВ Эйндховен» объявил о трансфере Афеллая

Нидерландский полузащитник Ибрахим Афеллай стал футболистом «ПСВ Эйндховен», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с футболистом подписан на один сезон.



«Очень здорово, что я получил такую возможность после нескольких неудачных лет», — заявил Афеллай.



Напомним, 33-летний вингер является воспитанником «ПСВ». В основной команде он провёл семь лет (2003-2010), после чего перешёл в «Барселону». С 2015 по 2019 год Ибрагим выступал за «Сток Сити». Кроме того, Ибрахим защищал цвета «Шальке» и «Олимпиакоса».



В активе Афеллая 53 матча и семь забитых мячей за сборную Нидерландов, с которой он стал серебряным призёром чемпионата мира — 2010. Последний раз в составе национальной команды он появлялся в 2016 году.