Нападающий чешской «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко впервые стал отцом. Марина, супруга российского футболиста, накануне родила мальчика. Сына назвали Тимофей. О радостном событии стало известно из «инстаграма» футболиста.

Напомним, в минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы.

Успехи Николая в «Младе Болеслав» привлекли к нему внимание главного тренера сборной России Станислава Черчесова — футболист был впервые в карьере вызван в национальную команду на матчи отборочного цикла Евро-2020.

Ранее сообщалось об интересе к Комличенко со стороны греческого ПАОК.