Комличенко впервые стал отцом
Нападающий чешской «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко впервые стал отцом. Марина, супруга российского футболиста, накануне родила мальчика. Сына назвали Тимофей. О радостном событии стало известно из «инстаграма» футболиста.
Напомним, в минувшем сезоне Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Его 28 забитых мячей стали рекордными в истории лиги. В следующем сезоне «Млада Болеслав» будет выступать в Лиге Европы.
Успехи Николая в «Младе Болеслав» привлекли к нему внимание главного тренера сборной России Станислава Черчесова — футболист был впервые в карьере вызван в национальную команду на матчи отборочного цикла Евро-2020.
Ранее сообщалось об интересе к Комличенко со стороны греческого ПАОК.
- 18 июня 2019
-
16:08
-
16:06
-
16:02
-
15:44
-
15:40
-
15:25
-
15:23
-
15:03
-
14:56
-
14:47
-
14:36
-
14:19
-
14:16
-
14:00
-
13:40
-
13:21
-
13:14
-
13:02
-
12:47
-
12:39
-
12:33
-
12:28
-
12:25
-
12:09
-
12:04
-
11:52
-
11:41
-
11:27
-
11:20
-
11:10
-
11:04
-
10:51
-
10:38
-
10:33
-
10:24
Партнерский контент