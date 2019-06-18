Глушков покинул сбор «Урала» и присоединился к «Балтике»

Полузащитник «Урала» Никита Глушков покинул сбор «Урала» и присоединился к «Балтике». Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба. Напомним, что весной 24-летний хавбек, права на которого принадлежат екатеринбургской команде, сыграл за «Балтику» 11 матчей и отметился 3 голевыми передачами.

По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, однако из-за отказа ряда команд второго дивизиона в повышении в классе калининградцы сохранили место в ФНЛ.

В предстоящем сезоне «Балтика» стартует домашним матчем со «Спартаком-2». Эта встреча состоится 7 июля.

Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».