Глушков покинул сбор «Урала» и присоединился к «Балтике»
Полузащитник «Урала» Никита Глушков покинул сбор «Урала» и присоединился к «Балтике». Об этом сообщила пресс-служба калининградского клуба. Напомним, что весной 24-летний хавбек, права на которого принадлежат екатеринбургской команде, сыграл за «Балтику» 11 матчей и отметился 3 голевыми передачами.
По итогам прошлого сезона «Балтика» заняла 16-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги, однако из-за отказа ряда команд второго дивизиона в повышении в классе калининградцы сохранили место в ФНЛ.
В предстоящем сезоне «Балтика» стартует домашним матчем со «Спартаком-2». Эта встреча состоится 7 июля.
Календарь матчей Футбольной национальной лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
Глушков перешёл из «Урала» в «Балтику» на правах аренды
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