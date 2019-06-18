Джерард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода Лэмпарда

Бывший игрок «Ливерпуля», тренер шотландского «Рейджерс» Стивен Джеррард отказался возглавить «Дерби Каунти» в случае ухода оттуда Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает The Times.
Напомним, Лэмпард является одним из главных претендентов на вакантное место у руля его бывшего клуба «Челси» — бывший наставник лондонского клуба Маурицио Сарри возглавил «Ювентус».
По информации The Times, руководство «Дерби» вышло на Джеррарда с предложением о сотрудничестве, однако тот ответил отказом. Альтернативным вариантом для клуба из Чемпионшипа является ещё один экс игрок «Челси» ассистент главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри.
Напомним, Джеррард работает в «Рейнджерс» с лета 2018 года. В сезоне-2018/19 он привёл команду третьему месту в чемпионате Шотландии.
- 18 июня 2019
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