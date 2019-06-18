Терри может стать наставником «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда

Бывший футболист «Челси» Джон Терри, работавший помощником главного тренера «Астон Виллы», может сменить Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Дерби Каунти». Как сообщает Daily Mail, это может случиться, если Лэмпард возглавит «Челси», который ранее покинул Маурицио Сарри, перейдя в «Ювентус».



Лэмпард в ближайшее время должен провести переговоры с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. В случае успешных переговоров он станет главным тренером лондонского клуба. В то же время Терри готов взяться за работу в «Дерби Каунти», выступающем в Чемпионшипе.

Терри является пятикратным чемпионом Англии. В его активе 5 Кубков Англии, 3 Кубка лиги, 2 Суперкубка страны, а также победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы.