Новая футбольная игра от «Чемпионата» пройдёт в английской тематике

В рамках серии интеллектуальных игр «Чемпионат» совместно с Quiz Time проведёт специальный спортивный квиз, полностью посвящённый английскому футболу и околофутбольным темам. Игра охватит главные вехи в футбольной истории Англии с акцентом на период АПЛ и наше время. Самые яркие события, личности, матчи, которые дал нам Туманный Альбион и известные каждому болельщику. Если Винни Джонс для вас не просто актёр, Бекхэм не только лицо с рекламы, свежи в памяти победный сезон «Арсенала», гегемония «МЮ» и середняк «Сити», то смело регистрируйтесь.

Игра пройдёт 27 июня в ресторане Gadget Studio в центре Москвы (Тверская ул., 20, стр. 2). Начало — в 20:00. Перед началом командам раздадут специальные пульты. С их помощью принимаются ответы на вопросы. В игре важен не только правильный ответ, но и скорость его подачи. Во время квиза участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения.



Уже с нового сезона трансляция английской Премьер-лиги выйдет на новый уровень. Все матчи АПЛ будут доступны пользователям Okko Спорт в hd-качестве и без рекламы. Получить свободный месячный доступ к любимой лиге смогут победители игры. Призёры получат специальные призы от официального вещателя АПЛ в России и «Чемпионата». Все участники попадут в единый рейтинг Чемпионат Quiz Time, где топ-10 команд получат специальные условия для участия в ближайшей игре. Ждём всех любителей футбола, особенно тех, кто «с детства за Лестер»!