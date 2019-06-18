Лопырёва: слухи о романе с Мутко? Сначала смеялась, потом стало не до смеха

Российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира—2018 Виктория Лопырёва рассказала, как она относится к слухам, что у неё роман с бывшим президентом РФС Виталием Мутко.

«Сначала смеялась, а потом стало не до смеха. Честно говоря, я глазам своим не поверила, когда увидела это в интернете. Ко многому уже привыкла в силу особого интереса к своей персоне, давно перестала обращать внимание, но тут… Затронули имя другого человека, чиновника. И как на это реагировать?!» — приводит слова Лопырёвой «Советский спорт».

Напомним, что 60-летний Мутко ранее также являлся министром спорта Российской Федерации. В настоящее время чиновник занимает пост заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития.