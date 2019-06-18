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Лопырёва: слухи о романе с Мутко? Сначала смеялась, потом стало не до смеха

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Лопырёва: слухи о романе с Мутко? Сначала смеялась, потом стало не до смеха
Футбол / ЧМ по футболу 2018 0

Российская телеведущая, фотомодель и посол чемпионата мира—2018 Виктория Лопырёва рассказала, как она относится к слухам, что у неё роман с бывшим президентом РФС Виталием Мутко.

«Сначала смеялась, а потом стало не до смеха. Честно говоря, я глазам своим не поверила, когда увидела это в интернете. Ко многому уже привыкла в силу особого интереса к своей персоне, давно перестала обращать внимание, но тут… Затронули имя другого человека, чиновника. И как на это реагировать?!» — приводит слова Лопырёвой «Советский спорт».

Напомним, что 60-летний Мутко ранее также являлся министром спорта Российской Федерации. В настоящее время чиновник занимает пост заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития.

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