Безуглов: за год почти 30 легкоатлетов дисквалифицировали. Опять Мутко виноват?

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов оценил ситуацию с допингом в российской лёгкой атлетике. Членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.

«Каждая из сторон может сказать кучу аргументов, почему они делают правильно, а другие будут говорить обратное. Истина где-то посередине, надо судить по реальному положению дел. Прошло три года, федерация пока допуска не получила, спортсмены уже открыто начинают протестовать, даже ведущие спортсмены. Нечего добавить. Тем более от отдела расследований РУСАДА чуть ли не каждый день поступает информация о нарушениях. Вот из последнего, говорили, что 33 спортсмена из Чувашии подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Какой-то беспредел. Посмотрели список тех, кто получил дисквалификации в 2018 году, на первом месте идут пауэрлифтинг и лёгкая атлетика ноздря в ноздрю, это же позор! Когда говорят о нарушении правил доступности, у нас перед чемпионатом мира шесть-семь человек из сборной были в системе АДАМС, ребята сами спокойно заполняли протоколы. Никаких проблем не было с этим!



Все команды РПЛ заполняются по этой программе. Кстати, Саша Кокорин полгода находился в системе АДАМС, и никаких проблем не было, всё сам заполнял, ни одного флажка не получил. Было всё образцово-показательно. Ни у одного футболиста никогда не было с этим никаких проблем. А там спортсмены начинают юлить, что они куда-то улетели, не было времени – это всё бред сивой кобылы! Даже если у тебя нет интернета, ты всегда можешь позвонить в РУСАДА, вот позвони и скажи, там всегда войдут в положение. Это уже даже не школьная отмазка.



У нас, когда девушка получает четыре года дисквалификации за целый букет тяжелейших препаратов, она кричит, что не знает, как это попало к ней. Идиотов-то среди нас нет, мы все понимаем, что эти препараты не попадают в организм просто так. Все делают вид, что так должно быть. Одного прижучить, а потом по цепочке можно всех раскрутить.



Наша сборная по футболу никогда ничего не нарушала, это наш большой плюс. Мы всегда действуем честно. Руководство РФС и лично Виталий Леонтьевич Мутко говорил, что мы всегда должны действовать честно, никаких попыток не должно предприниматься, за попытки лично обещал снести голову. Не исключаю, что он абсолютно так же говорил и людям в лёгкой атлетике. А сейчас им кто это скажет? Сейчас можно зайти на сайт РУСАДА, и там видно, что почти 30 атлетов дисквалифицированы в 2018 году. Кто виноват? Опять Мутко виноват? Странные люди.



Есть стереотип, что на допинге сидит весь мир. С чего это взяли? Все же мы по земле ходим и понимаем, что это сказали для того, чтобы кто-то сильно не ругался, себя прикрыть. У нас есть отличный пример нашей лыжной сборной, которая блестяще выступает и точно чистая. Думаете, Маша Ласицкене нарушает? Блестящие спортсмены не могут выйти на главный старт в своей жизни, потому что кто-то где-то недорабатывает. Надо называть вещи своими именами», — сказал Безуглов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым в эфире передачи «Едим Спорт».

Безуглов: порядок в нашей лёгкой атлетике можно навести за полгода

РУСАДА установило массовые нарушения антидопинговых правил спортсменами Чувашии