Источник: Виталий Денисов станет игроком «Рубина»

Защитник Виталий Денисов перейдёт в казанский «Рубин» в летнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».



По информации источника, 32-летний футболист проходит медосмотр в казанской команде. Напомним, в июне 2019 года истекает контракт Денисова с московским «Локомотивом». Таким образом, Денисов сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.



В минувшем сезоне Денисов выступал в составе самарских «Крыльев Советов». Защитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. С 2006 года Денисов играет за национальную команду Узбекистана.

Казанский «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Зенит».