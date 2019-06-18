Источник: Виталий Денисов станет игроком «Рубина»
Защитник Виталий Денисов перейдёт в казанский «Рубин» в летнее трансферное окно, сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, 32-летний футболист проходит медосмотр в казанской команде. Напомним, в июне 2019 года истекает контракт Денисова с московским «Локомотивом». Таким образом, Денисов сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.
В минувшем сезоне Денисов выступал в составе самарских «Крыльев Советов». Защитник принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал одну результативную передачу. С 2006 года Денисов играет за национальную команду Узбекистана.
Казанский «Рубин» занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал «Зенит».
Экс-форвард «Зенита» и «Анжи» находится на просмотре в «Рубине»
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