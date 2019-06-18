Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Капелло: мы должны попросить Зидана и Переса подписать контракт с Погба

Капелло: мы должны попросить Зидана и Переса подписать контракт с Погба
Футбол / Англия 0

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что мадридскому клубу необходимо приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

«Погба — великий игрок со множеством сильных сторон, крепким телосложением и мощью. Мы должны попросить Зинедина Зидана и Флорентино Переса приобрести его.

Прежний „Реал“ возвращается. Эден Азар — один из знаков этого возвращения. Я знаю, что он поможет мадридскому клубу, это отличный футболист. Думаю, „Реал“ ведёт грамотную трансферную политику этим летом. Рамос? Я не могу представить будущее „Реала“ без Серхио. Сейчас найти хорошего центрального защитника очень трудно», — приводит слова Капелло Marca.

Капелло: сборная Аргентины времён Марадоны была сильнее нынешней
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент