Капелло: мы должны попросить Зидана и Переса подписать контракт с Погба

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» и «Реала» Фабио Капелло выразил мнение, что мадридскому клубу необходимо приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.



«Погба — великий игрок со множеством сильных сторон, крепким телосложением и мощью. Мы должны попросить Зинедина Зидана и Флорентино Переса приобрести его.



Прежний „Реал“ возвращается. Эден Азар — один из знаков этого возвращения. Я знаю, что он поможет мадридскому клубу, это отличный футболист. Думаю, „Реал“ ведёт грамотную трансферную политику этим летом. Рамос? Я не могу представить будущее „Реала“ без Серхио. Сейчас найти хорошего центрального защитника очень трудно», — приводит слова Капелло Marca.

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