Дзюба провёл тренировку с бойцами ММА

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба провёл тренировку вместе с боксёрами и бойцами смешанных единоборств. В социальной сети он опубликовал с ними фотографию.

«Подготовка началась!» – написал форвард в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Дзюба провёл 37 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач. Недавно болельщики «Зенита» признали Дзюбу лучшим игроком сезона.

В прошлом сезоне «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно оформил чемпионство в 27-м туре РПЛ. По количеству чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.