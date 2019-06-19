Отец Влашича: мы очень счастливы, Никола хотел продолжить играть в ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитник ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал тот факт, что московский клуб договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за «армейцев» на правах аренды.
«Это случилось. Мы очень счастливы, что всё, наконец, произошло. Никола хотел продолжить играть в ЦСКА. Он счастлив. Надеюсь, он выбрал лучший путь для себя», — сказал Йошко Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.
По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.
- 19 июня 2019
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