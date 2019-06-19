Федун рассказал, сохранил ли уважение к Глушакову

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал об отношении к бывшему полузащитнику и капитану команды Денису Глушакову, который сегодня, 19 июня, расторг контракт с клубом по взаимному согласию сторон.
«Сохранил ли я уважение к Глушакову? Да, абсолютно. Хотя… Нет, пусть это останется между нами. Глушакова я уважаю, он не сломался. Такая сила воли и такое мужество заслуживают уважения. Слитые аудиозаписи – это обычная грязь. Можно взять любого из вас и понадёргать личные переговоры, послать кому-то – и получится примерно такой же эффект. Про Дениса я всё сказал. А в детали вдаваться неправильно», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.
Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
- 19 июня 2019
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