Бывший тренер «Шахтёра»: Ордец полностью соответствует новым задачам «Динамо»

Главный тренер сборной Молдавии Александр Спиридон высказался о переходе в московское «Динамо» защитника Ивана Ордеца, с которым он много лет работал в донецком «Шахтёре».
«Совсем не удивлён этим трансфером. И «Динамо» сделало хорошее приобретение, и для Ивана это большой вызов. Удивляет другое – обилие травм у него в последнее время. Когда мы с Луческу были в «Шахтёре», проблем со здоровьем Ордец не испытывал.
Мы брали Ивана совсем молодым парнем, а теперь это квалифицированный, тактически грамотный и уже достаточно опытный исполнитель. Возможно, в технике паса он немного уступает Ракицкому – зато силён в верховых единоборствах. Природная скромность и порядочность помогут Ордецу быстро адаптироваться в новом коллективе, а высокая квалификация – заиграть в РПЛ. Думаю, с новым инвестором и современной ареной «Динамо» будет ставить совсем другие задачи, чем в прошлом сезоне. Ордец этим задачам полностью соответствует», — сказал Спиридон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 19 июня 2019
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