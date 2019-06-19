В Ньоне состоялась жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте УЕФА. Первые матчи состоятся 23-24 июля, ответные — 30-31 июля.



Путь чемпионов:



«Шериф» (Молдова)/«Сабуртало» (Греция) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Селтик» (Шотландия)/«Сараево» (Босния и Герцоговина) — «Нымме Калью» (Эстония)/«Шкендия» (Северная Македония)

«Судува» (Литва)/«Црвена Звезда» — ХИК (Финляндия)/«Торсхавн» (Фарерские острова)

«Слован» (Словакия)/«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)

«Валюр» (Исландия)/«Марибор» (Словения) — «Арарат» (Армения)/АИК (Швеция)

«Астана» (Казахстан)/«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)

БАТЭ (Беларусь)/«Пяст» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия)/«Русенборг» (Норвегия)

«Нью Сейнтс» (Уэльс)/Победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)

«Лудогорец» (Болгария)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Дюделанж» (Люксембург)/«Валлетта» (Мальта)

«Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия) — «Партизани» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)



Путь представителей лиг:



«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция)

ПСВ (Голландия) — «Базель» (Швейцария).

Состоялась жеребьёвка первого отборочного раунда Лиги чемпионов