В Ньоне состоялась жеребьёвка второго отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщается на официальном сайте УЕФА. Первые матчи состоятся 23-24 июля, ответные — 30-31 июля.
Путь чемпионов:
«Шериф» (Молдова)/«Сабуртало» (Греция) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Селтик» (Шотландия)/«Сараево» (Босния и Герцоговина) — «Нымме Калью» (Эстония)/«Шкендия» (Северная Македония)
«Судува» (Литва)/«Црвена Звезда» — ХИК (Финляндия)/«Торсхавн» (Фарерские острова)
«Слован» (Словакия)/«Сутьеска» (Черногория) — АПОЭЛ (Кипр)
«Валюр» (Исландия)/«Марибор» (Словения) — «Арарат» (Армения)/АИК (Швеция)
«Астана» (Казахстан)/«Клуж» (Румыния) — «Маккаби» Тель-Авив (Израиль)
БАТЭ (Беларусь)/«Пяст» (Польша) — «Линфилд» (Северная Ирландия)/«Русенборг» (Норвегия)
«Нью Сейнтс» (Уэльс)/Победитель предварительного раунда — «Копенгаген» (Дания)
«Лудогорец» (Болгария)/«Ференцварош» (Венгрия) — «Дюделанж» (Люксембург)/«Валлетта» (Мальта)
«Дандолк» (Ирландия)/«Рига» (Латвия) — «Партизани» (Албания)/«Карабах» (Азербайджан)
Путь представителей лиг:
«Виктория» (Чехия) — «Олимпиакос» (Греция)
ПСВ (Голландия) — «Базель» (Швейцария).
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