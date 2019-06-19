«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Матой

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с испанским полузащитником Хуаном Матой, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и английским клубом рассчитано до лета 2021 года с возможностью продления ещё на один год.
«Для меня большая честь продолжать представлять этот удивительный клуб и наших невероятных фанатов. Я играю за «Манчестер Юнайтед» в течение пяти лет и с гордостью называю «Олд Траффорд» своим домом», — сказал Мата.
«Хуан — совершенный профессионал и один из самых умных игроков, с которыми я работал. Он является отличным примером для наших молодых игроков», — поделился мнением об игроке главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
31-летний Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2014 года. В составе манкунианцев он провёл 218 матчей во всех турнирах, в которых забил 45 голов и отдал 37 результативных передач. Будучи игроком «МЮ», испанец становился обладателем Кубка Англии, Кубка Лиги и Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.
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