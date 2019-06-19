Дюгарри: если Неймар молчит — значит, он готовится к отъезду

Бывший форвард сборной Франции Кристофф Дюгарри прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

«Мы все хотим услышать Неймара — не его отца, не его дядю, не его соседа, не его двоюродного брата… Послание Нассера Аль-Хелаифи (президент „ПСЖ“. — Прим. „Чемпионата“), по моему мнению, не могло быть более ясным. Я хочу услышать, как Неймар скажет: „Да, я хочу присоединиться к этому проекту. Да, я хочу приложить усилия. Да, я готов!“. Его молчание становится тяжёлым. Если он ничего не говорит — значит, он готовится к отъезду. Если после всего сказанного президентом он не чувствует насущной необходимости сделать заявление, я считаю это не очень хорошим знаком», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.