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Дюгарри: если Неймар молчит — значит, он готовится к отъезду

Дюгарри: если Неймар молчит — значит, он готовится к отъезду
Футбол / Испания 0

Бывший форвард сборной Франции Кристофф Дюгарри прокомментировал слухи о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в «Барселону».

«Мы все хотим услышать Неймара — не его отца, не его дядю, не его соседа, не его двоюродного брата… Послание Нассера Аль-Хелаифи (президент „ПСЖ“. — Прим. „Чемпионата“), по моему мнению, не могло быть более ясным. Я хочу услышать, как Неймар скажет: „Да, я хочу присоединиться к этому проекту. Да, я хочу приложить усилия. Да, я готов!“. Его молчание становится тяжёлым. Если он ничего не говорит — значит, он готовится к отъезду. Если после всего сказанного президентом он не чувствует насущной необходимости сделать заявление, я считаю это не очень хорошим знаком», — приводит слова Дюгарри RMC Sport.

Источник: Неймар занялся поисками дома в Барселоне
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