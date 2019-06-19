«Витесс» Слуцкого объявил о первом летнем трансфере
«Витесс» официально объявил об аренде защитника ПСВ Армандо Обиспо.
Арендное соглашение между клубами будет действовать до лета 2020 года.
«Витесс» — хорошо организованная команда, которая всегда борется за высокие места. Опыт показывает, что молодые игроки в Арнеме имеют возможность развиваться. Я собираюсь сделать всё, чтобы принести пользу «Витессу». Этим я надеюсь внести свой вклад в амбиции клуба», — сказал Обиспо в интервью пресс-службе клуба.
20-летний Обиспо является воспитанником ПСВ. За основную команду он провёл три матча.
В минувшем сезоне «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.
Бюттнер покинет «Витесс»
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