«Витесс» Слуцкого объявил о первом летнем трансфере

«Витесс» официально объявил об аренде защитника ПСВ Армандо Обиспо.

Арендное соглашение между клубами будет действовать до лета 2020 года.

«Витесс» — хорошо организованная команда, которая всегда борется за высокие места. Опыт показывает, что молодые игроки в Арнеме имеют возможность развиваться. Я собираюсь сделать всё, чтобы принести пользу «Витессу». Этим я надеюсь внести свой вклад в амбиции клуба», — сказал Обиспо в интервью пресс-службе клуба.

20-летний Обиспо является воспитанником ПСВ. За основную команду он провёл три матча.

В минувшем сезоне «Витесс» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.