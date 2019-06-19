В Италии матч женской сборной посмотрели больше людей, нежели мужской
В Италии матч с участием женской сборной собрал у телеэкранов больше зрителей, нежели игра с участием мужской национальной команды.
Согласно информации La Gazzeta dello Sport, игру группового этапа женского чемпионата мира между Италией и Бразилией (0:1) посмотрели в общей сложности 7 млн 325 тыс. человек. Это больше, нежели наблюдало за встречей молодёжных команд Италии и Испании (3:1) на чемпионате Европы — 5 млн 660 тыс. зрителей. И это также больше, чем следило за матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между мужскими сборными Италии и Греции (3:0) — 5 млн 328 тыс. человек.
За предыдущими матчами женской сборной Италии на чемпионате мира с Австралией (2:1) и Ямайкой (5:0) наблюдали соответственно 3,5 млн и 3 млн зрителей.
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