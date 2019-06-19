Айртон: сомнений в переходе в «Спартак» у меня не было изначально

Защитник «Спартака» Айртон Лукас, которому сегодня исполнилось 22 года, рассказал, как будет отмечать день рождения, а также поделился впечатлениями от тренировочного сбора команды в Тарасовке.
«Отмечать день рождения поеду домой. Меня там ждут беременная жена, родители, тёща, двоюродный брат. Приготовили вкусный торт. Проблем с лишним весом у меня никогда не было, да и нагрузки сейчас серьёзные. Так что могу себе позволить!
Все понимают, что сейчас важно набрать лучшую форму. Это правильный путь. Старт сезона уже скоро. Я знаю, что в первом туре мы сыграем с новой командой РПЛ, а до этого проведём с ней же товарищеский матч. Времени на раскачку нет.
В Бразилии редко работают без мяча, даже когда речь идёт об упражнениях на физику. Но таков план тренерского штаба. Ничего, прошло всего четыре дня сбора. К тому же на последних тренировках мячи уже появились.
Сомнений в переходе в «Спартак» у меня не было изначально. Я уже рассказывал, что принял предложение «Спартака» практически сразу. А когда приехал, лишь убедился в правильности выбора. Потому что увидел: тренер мне доверяет, а условия для работы созданы великолепные», — приводит слова Айртона официальный сайт клуба.
- 19 июня 2019
-
22:34
-
22:15
-
22:12
-
21:53
-
21:39
-
21:37
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:33
-
20:30
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:09«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову Эксклюзив
-
18:47
-
18:33
-
18:25
-
18:25
-
18:06
-
18:02
-
17:46
-
17:46
-
17:30
-
17:27
-
17:26