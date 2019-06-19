На свадьбе Рамоса чета Бекхэмов пользовалась особыми привилегиями

На свадьбе капитана «Реала» Серхио Рамоса и его избранницы Пилар Рубио бывший игрок «сливочных» Дэвид Бекхэм и его супруга Виктория пользовались особыми привилегиями. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Sálvame.

По информации источника, приглашение четы Бекхэмов на церемонию бракосочетания защитника «Королевского клуба» и его невесты было обусловлено коммерческой стороной. Компания Amazon, работающая над документальным фильмом об отношениях Рамоса и Рубио и снимавшая их свадьбу, пообещала заплатить солидную сумму молодожёнам, если на мероприятии будут присутствовать бывший английский футболист и экс-участница группы Spice Girls. При этом Бекхэмы на свадьбе имели особые привилегии — только они из всех гостей могли пользоваться телефонами и делать фото.