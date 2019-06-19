Смертельно больной Риксен поздравил дочь с днём рождения
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен поздравил свою дочь с днём рождения, находясь в больничной палате.
«Лучший папочка, лучший сюрприз для нашей маленькой девочки. Большое спасибо за то, что сделал её счастливой», — написала в своём «инстаграме» жена Риксена Вероника, опубликовав видео с подарками, расставленными в палате.
Ранее Риксен объявил, что 28 июня случится его последнее публичное выступление.
Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. О своём диагнозе он объявил в 2013 году. Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни 42-летний экс-футболист прикован к постели и потерял способность разговаривать.
Экс-полузащитник «Зенита» Риксен уточнил, что не будет подвергать себя эвтаназии
- 20 июня 2019
-
00:08
- 19 июня 2019
-
23:59
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:27
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:58
-
22:41
-
22:34
-
22:15
-
22:12
-
21:53
-
21:39
-
21:37
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:33
-
20:30
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:09«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову Эксклюзив
Партнерский контент