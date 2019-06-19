Смертельно больной Риксен поздравил дочь с днём рождения

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен поздравил свою дочь с днём рождения, находясь в больничной палате.

«Лучший папочка, лучший сюрприз для нашей маленькой девочки. Большое спасибо за то, что сделал её счастливой», — написала в своём «инстаграме» жена Риксена Вероника, опубликовав видео с подарками, расставленными в палате.

Ранее Риксен объявил, что 28 июня случится его последнее публичное выступление.

Риксен выступал за «Зенит» с 2006 по 2009 год. О своём диагнозе он объявил в 2013 году. Боковой амиотрофический склероз — неизлечимое заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни 42-летний экс-футболист прикован к постели и потерял способность разговаривать.