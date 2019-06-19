«Барселона» сообщила Дембеле, что не продаст его

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле продолжит выступления за каталонский клуб и в следующем сезоне, утверждает Cadena Ser.
По информации источника, во вторник, 18 июня, состоялась встреча между президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу, их спортивным директором Эриком Абидалем и агентом французского игрока. Во время разговора представитель француза получил гарантии от руководства клуба, что его клиент не будет продан в текущее трансферное окно. Агента футболиста заверили также, что приобретение клубом форварда «ПСЖ» Неймара невозможно и поэтому самому 22-летнему вингеру не стоит беспокоиться относительно своего будущего на «Камп Ноу».
Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 125 млн.
- 20 июня 2019
-
00:08
- 19 июня 2019
-
23:59
-
23:51
-
23:43
-
23:37
-
23:27
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:58
-
22:41
-
22:34
-
22:15
-
22:12
-
21:53
-
21:39
-
21:37
-
21:22
-
21:20
-
21:19
-
21:00
-
20:55
-
20:33
-
20:30
-
20:14
-
20:10
-
19:55
-
19:49
-
19:33
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:12
-
19:09«Зенит» возобновил интерес к Кудряшову Эксклюзив