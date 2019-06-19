«Барселона» сообщила Дембеле, что не продаст его

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле продолжит выступления за каталонский клуб и в следующем сезоне, утверждает Cadena Ser.

По информации источника, во вторник, 18 июня, состоялась встреча между президентом сине-гранатовых Хосепом Марией Бартомеу, их спортивным директором Эриком Абидалем и агентом французского игрока. Во время разговора представитель француза получил гарантии от руководства клуба, что его клиент не будет продан в текущее трансферное окно. Агента футболиста заверили также, что приобретение клубом форварда «ПСЖ» Неймара невозможно и поэтому самому 22-летнему вингеру не стоит беспокоиться относительно своего будущего на «Камп Ноу».

Дембеле перешёл в «Барселону» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». Его трансфер обошёлся каталонскому клубу в € 125 млн.