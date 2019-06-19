Семак: на данный момент нет варианта, что Анюков будет играющим тренером

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о будущем в клубе защитника Александра Анюкова.
«Я разговаривал с Анюковым. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать, мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнём работать.
Варианта, что он станет играющим тренером, на данный момент нет. То, что он будет помогать нам в тренировочном процессе, — это факт», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
Анюков выступает за «Зенит» с 2005 года. В сезоне-2018/19 36-летний игрок помог клубу из Санкт-Петербурга в 16 матчах Российской Премьер-Лиги.
Ранее Анюков сообщил, что матч 30-го тура чемпионата России с «Енисеем» (4:1) стал для него прощальным. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает в июне.
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